شكرا لبحثكم عن خبر هادي يترأس اجتماعاً هاما لقيادات الدولة العليا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الْيَوْمَ اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالاوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.

وأكد هادي في اجتماعه على الوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.. مشددا على اهمية مضاعفة وتظافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الاساسية وتخفيف من معاناته التي ضاعفت من اعبائها قوى التمرد والانقلاب.

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وثمن هادي صمود وتضحيات حماة الوطن وابناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس.. منوها بجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات.

كما دعا هادي إلى اهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني دون استثناء.