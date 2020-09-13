شكرا لبحثكم عن خبر في لقاء نادر..الفريق”الازيمع” يبحث مع قائد القوات البرية الإماراتية العمليات العسكرية في اليمن ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة، اليوم السبت، مع نائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري؛ وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات التحالف في اليمن، ضد مليشيا الحوثي.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظلّ دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

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