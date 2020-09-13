شكرا لبحثكم عن خبر اللواء 30 مدرع بالضالع يسخر من الشائعات ضده ويؤكد ان مقاتليه يقاتلون الحوثي في الصفوف الأولى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادان المركز الإعلامي للواء 30 مدرع ما يتعرض له لوائه من حملات تشويه ظالمة ومتتالية

وفي بيان له استنكر بشدة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية وروج له بعض النشطاء تحت مسمى ان معظمة لاوجود لهم ولايقاتلون ضد الحوثي مستدلين بمقطع فيديو لناطق اللواء تم اجتزائه من اتصال مباشر وموسع وتوظيفه توظيف سي للغاية وتحريفه عن الحقيقة والذي كان قد نشر قبل أكثر من عام

وسخر البيان من ماتم الترويج له واصفا من يقفون خلفة بالمأجورين وسائهم مضي قيادة اللواء في المسار الصحيح ممثلة بالعميد الركن هادي العولقي قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع

وأضاف البيان ان قائد اللواء ومنذ الأيام الأولى على تعيينه واجه صعاب ومشاكل شائكة تمكن خلالها بعناء من سد الثغرات وإعادة ترتيب اللواء في اشهر معدودة والدفع به كمجموعات نظامية مسلحة الى جبهات الضالع ليصبح أكثر تماسك وقوة

وقدم اللواء خلال عام ونيف من المواجهات مع الحوثين مايزيد عن خمسون ضابط وجندي وصف ضابط بين شهيد وجريح

حيث ارووا بدمائهم الزكية تراب قعطبة وريفها في معارك التحرير

التي ابلوا فيها بلائا حسنا وهم في الصفوف الأولى مع قائدهم العميد العولقي مسنودين بالمقاومة الجنوبية وقوى أخرى مشاركة من الجيش وغيرها من الألوية والتشكيلات

وخلال هذه الفترة تمكنوا من تحرير مناطق شاسعة وتثبيت جبهات الضالع الاستراتيجية

ودعاء البيان المغرر بهم الى زيارة خطوط النار في جبهات الضالع لمعرفة اين يرابط ضباط وجنود اللواء وما الذي يقومون به من واجب وتضحيات جسام

فيما حث الجيش والمقاومة الى التماسك ولم الشعث والوقوف جنب الى جنب مع قائد المحور

وعدم الالتفات الى مثل هكذا فبركات مفضوحة متزامنة مع ضرف حساس للغاية

كما أكد البيان الى مضي اللواء نحو الامام من اجل عملية تحرير الارض من مليشيا الحوثي الانقلابية وفق الخطوط التي ترسمها له قيادته الشرعية وقيادة التحالف العربي