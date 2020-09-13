مقتل 35 عنصراً بينهم 4 قيادات حوثية شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 35 عنصرا بينهم 4 قيادات حوثية شرق صنعاء

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها بمديرية نهم شرقي صنعاء.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن أكثر من 35 عنصراً حوثياً، بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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وأكد أن الجيش اليمني استعاد عربة من نوع bmb إضافةً إلى تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات في جبهة نجد العتق.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالقبائل والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة نهم ضد ميليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يأتي هذا بينما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وأفاد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.