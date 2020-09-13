شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لـ”الحكومة اليمنية” بشان جريمة الشاب ”الاغبري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، على جريمة مقتل الشاب عبدالله الاغبري في العاصمة صنعاء، من قبل عصابة مسلحة.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، أن "جريمة تعذيب الشاب عبدالله الاغبري من قبل ضابط في الامن الوقائي الحوثي وأربعة آخرين والتي هزت الراي العام اليمني، تذكرنا بمأساة آلاف المختطفين والمخفيين قسريا في معتقلات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والذين يتعرضون لأقسى صنوف التعذيب النفسي والجسدي بصورة دورية".

وأضاف: "كان بالإمكان ان تمر جريمة التعذيب الوحشي وقتل الشاب الاغبري بهدوء كباقي الجرائم التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وآلاف المختطفين في معتقلاتها لولا تسرب مشاهد الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة".

Advertisements

وعبر عن أسفه للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي ازاء الجرائم ضد الانسانية والانتهاكات المروعة التي تمارسها مليشيا الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين بمناطق سيطرتها في انتهاك صارخ وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والذي يمثل وصمة عار في جبين الانسانية.

وشهدت صنعاء، اليوم تظاهرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الاغبري، الذي قضى تحت الضرب والتعذيب الوحشي في الـ27 من أغسطس الماضي.

وانطلقت التظاهرة الاكبر، صباح اليوم من منطقة السبعين نحو مقر وزارة العدل بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، مرورا بشارع القيادة، حيث محل الهواتف المحمولة، مسرح الجريمة التي هزت البلاد، واثارت موجة تنديد عارمة.