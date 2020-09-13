شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات جديدة لمليشيا الحوثي الى مارب بعد تقدم واسع للجيش اليمني في الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة الى محافظة مارب بعد تقدم واسع للجيش اليمني، المسنود بالقبائل ومقاتلات التحالف، بمحافظة الجوف.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا دفعت بالمزيد من التعزيزات الى الضواحي الشمالية الغربية من مدينة مارب، في محاولة هجوم جديدة على معسكر ماس الواقع في المثلث الاستراتيجي بين مديريتي رغوان، ومدغل غربي المدينة، في وقت انكسر فيه هجوم المليشيا في مديريات ماهلية ورحبة، أمام صلابة أبطال الجيش وقبائل مراد.

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يأتي ذلك، بعد أن تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل، أمس الجمعة، من السيطرة على مركز القيادة والسيطرة للمليشيا وأسر قائد محورها شرق مركز محافظة الجوف، عند الحدود الادارية الشمالية مع محافظة مارب .

وأكد المتحدث الرسمي لقوات المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي، تحرير المواقع المحيطة بجبهة النضود وتأمين كامل الجبهة الواقعة شرق بئر المرازيق بعد تحريرها يوم أمس، والسيطرة على موقع السيطرة والاتصالات التابع للمليشيات الحوثية وأسر قائد محور العلم المدعو أبو الحسين.

وحققت قوات الجيش والقبائل، خلال الخمسة الأيام الماضية، تقدمات ميدانية واسعة في الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مركز المحافظة، عقب مواجهات تكبدت فيها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.