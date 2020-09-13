شكرا لبحثكم عن خبر قبيلة أرحب تدخل على الخط وتحذر من التدخل في مجريات سير العدالة في محاكمة قتلة الاغبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت قبيلة أرحب والتي تتبع محافظة صنعاء على الخط في قضية مقتل الاغبري والتي هزت الرأي العام المحلي محذرتا من التدخل في مجريات سير العدالة في محاكمة قتلة الاغبري .

وقالت القبيلة في بيان رصده المشهد اليمني اليوم السبت أن مشايخ وعقال وأعيان ووجها وأفراد قبيلة أرحب تدين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الجبان والجريمة الشنعاء التي قام بها هؤلاء المجرمون من هذه العصابة الشاذة عن اسلاف وأعراف وعادات وقيم القبيلة والشعب اليمني وديننا الإسلامي الحنيف .

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وأضاف البيان أن هذه الجريمة ناتجة عن مرض وخسة ودنائه مرتكبيها وخارجة عن عاداتنا واسلافنا وعن عادات كل القبائل اليمنية .

وأكدت القبيلة في بيانها الصادر يوم أمس أن من قام بهذه الجريمة لا يمثل القبيلة اليمنية ولا يمثل إلا نفسه وأخلاقه الفاسدة مقدمة العزاء لأسرة المغدور به وأبناء تعز خاصة وللشعب اليمني عامة .

هذا وتستعد العاصمة صنعاء اليوم السبت إحياء مظاهرة جماهيره منددة بجريمة قتل الاغبري أمام جامعة صنعاء وفي ميدان السبعين وفقا لدعوات عدد من الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الإجتماعي .