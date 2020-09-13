شكرا لبحثكم عن خبر ”أم عبدالله الأغبري تودع ابنها في ثلاجة المستشفى” ... ماحقيقة الفيديو؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس الجمعة حتى اليوم فيديو يظهر توديع والدة المغدور به عبدالله الأغبري لابنها في الثلاجة حسب قولهم.

وبحسب الفيديو فإن امرأة مسنة ويظهر من خلال ملابسها أنها من محافظة تعز تودع ابنها في ثلاجة أحد المستشفيات.

وقد تحقق "المشهد اليمني" من الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة الفيديو.

وتوصل المشهد اليمني إلى أن الفيديو غير صحيح وليس لوالدة الأغبري حيث أن الفيديو منشور منذ العام 2016.

ويعود الفيديو لأمرأة مسنة تودع ابنها الذي قضى خلال الحرب الدائرة في اليمن بين الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية.

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