شكرا لبحثكم عن خبر المحكمة المختصة بصنعاء تمنع فريق المحامين من حضور أولى جلسات التحقيق في جريمة الشاب ”الاغبري” (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حقوقية بالعاصمة صنعاء، اليوم السبت، أن المحكمة المختصة منعت فريق المحامين من حضور أولى جلسات التحقيق في جريمة مقتل الشاب عبدالله الاغبري، على يد عصابة مكونة من خمسة أفراد بمحلات السباعي، قبل أكثر من اسبوعين.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القاضي حمود اسحاق وكيل نيابة شرق الامانة منع فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق الخاصة بجريمة مقتل الشاب الاغبري.

واشارت المصادر الى ان المحامين قاموا بعمل محضر لواقعة منعهم، والتوقيع عليه.

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وكان ناشطون و حقوقيون، أكدوا على أن ذاكرة التسجيل الرقمي لواقعة قتل الشاب الاغبري تحت التعذيب، تغني عن أي شهادات، خارج ولاية القضاء.

وشهدت صنعاء، اليوم تظاهرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الاغبري، الذي قضى تحت الضرب والتعذيب الوحشي في الـ27 من أغسطس الماضي.

وانطلقت التظاهرة الاكبر، صباح اليوم من منطقة السبعين نحو مقر وزارة العدل بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، مرورا بشارع القيادة، حيث محل الهواتف المحمولة، مسرح الجريمة التي هزت البلاد، واثارت موجة تنديد عارمة.