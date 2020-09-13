شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..قتلى وجرحى إثر انفجار هائل بمحطة للغاز في أبين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى إثر انفجار هائل هز محطة للغاز بمنطقة باتيس حبيل البرق بمحافظة أبين.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن الانفجار الناتج عن احتراق محطة لتعبئة الغاز المسال في باتيس، أدى الى مقتل وجرح أكثر من ثلاثة أشخاص، بالإضافة الى خسائر مادية.

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وأشارت المصادر الى ان الانفجار نتج عن ماس كهربائي.

ولم تعلن السلطات الرسمية عن حصيلة نهائية للانفجار حتى لحظة كتابة الخبر.

ووثق ناشطون لحظات انفجار المحطة القريبة من مصنع باتيس للإسمنت.