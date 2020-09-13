شكرا لبحثكم عن خبر رسالة لـ 44 عضو ... مطالبات برلمانية بعودة الرئيس هادي وقيادات الحكومة إلى اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - طالب 44 عضوا في البرلمان اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه ورئيس الحكومة بالعودة إلى اليمن، وأداء مهام مناصبهم منها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر خاصة اليوم السبت، إن الأعضاء الـ 44 وجهوا رسالة إلى الرئيس هادي ونائبه، ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، دعوهم فيها إلى العودة لأي جزء من اليمن وأداء أعمالهم من داخل أراضي البلاد.

وأضافت المصادر أن رسالة البرلمانيين أشارت إلى ما آل إليه حال البلاد، بسبب عدم تواجد سلطات الدولة الثلاث رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة داخل اليمن، خاصة في ظل الحرب مع الميليشيا الحوثي.

ودعا البرلمانيون الرئيس هادي إلى الانسحاب من اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية مع ميليشيا الحوثيخلال جولة مشاورات السويد في ديسمبر من العام 2018م، المتضمن إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، رداً على تصعيد الجماعة، داعين إلى توجيه الجيش باستكمال تحرير الحديدة وبقية المحافظات من سيطرة الحوثيين.

ويتخذ الرئيس هادي من العاصمة السعودية الرياض، مقرا مؤقتا لممارسة مهامه منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.