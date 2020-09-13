شكرا لبحثكم عن خبر مصرع أكثر من 35 حوثي و4قيادات وتدمير مدرعات وأطقم ... عودة المعارك العنيفة إلى جبهة نهم بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء بالتزامن مع انتصارات عظيمة تحققها القوات في الجوف وماهلية.

ولقي أكثر من 35 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة ان الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم تابع للمليشيات في جبهة نجد العتق.