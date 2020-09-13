شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد صنعاء تغضب لقضية ”الأغبري” وتطالب بالقصاص من القتلة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - خرج المئات من المتظاهرين اليوم السبت في العاصمة صنعاء للتنديد بجريمة القتل والتعذيب التي طالت المغردو به عبدالله الأغبري.

وانطلقت المظاهرة من أمام بوابة جامعة صنعاء وطالبت بضرورة محاكمة القتلة والقصاص منهم.

وهتف المتظاهرون " لن نرتاح لن نرتاح حتى يعدم السفاح"

وقد دعا نشطاء إلى مسيرة غضب مليونية، اليوم السبت للمطالبة بالقصاص الفوري من قتلة الشاب عبدالله الأغبري، في ثاني مسيرة تضامنية في العاصمة صنعاء.

وذكر المنظمون لـ"المشهد اليمني"، أن المسيرة الغاضبة، ستبدأ بوقفة احتجاجية تضامنية، أمام كلية الإعلام وحتى بوابة جامعة صنعاء وصولا الى ميدان السبعين.

واشاروا الى أن المسيرات والوقفات ستطالب بالقصاص العاجل والفوري من قتلة الشاب المغدور به الاغبري.