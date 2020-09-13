عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تؤكد دعمها لوحدة اليمن واستقراره

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتعزيز مجالات التعاون مع اليمن القائمة على مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي السبت، في الرياض وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

Advertisements

كما ناقش الجانبان ”تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية وتكرار محاولاتها نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع واجندة ايران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار“.

وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني ”الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم“.

من جهته جدد الرئيس اليمني التأكيد على أهمية السلام ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقاً للمبادرات والقرارات ذات الصلة.