شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 5 مسؤلين في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص لسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر إعلامية اليوم إعدام 5 مسؤولين حكوميين في كوريا الشمالية لمجرد حديثهم حول قضية الإصلاح الصناعي . Advertisements وأكدت أن المسؤولين يعملون بمجال الإقتصاد وأعدموا رمياً بالرصاص بعدما سمعوا في حفل عشاء يتحدثون عن سياسات الدولة الإقتصادية وأن نسبة كبيرة من المواطنين فقراء . ووجهت وكالة الأمن القومي للبلاد تهم للمسؤولين انتقاد السياسات الاقتصادية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأجبرتهم على الإعتراف ومن ثم نفذت الإعدام .

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