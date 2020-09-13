عدد الغارات والاماكن المستهدفة خلال الساعتين الماضيتين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



وصل عدد غارات العدوان السعودي، على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتها حتى هذه اللحظة الى 12 غارة منها خمس غارات على المحافظة و7 غارات على العاصمة .

وتوزعت الغارات التي بدأت في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على النحو التالي:

محافظة صنعاء:

غارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب

ثلاث غارات على منطقة حزيز بمديرية سنحان.

أما العاصمة صنعاء فقد شن طيران العدوان 5 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي وغارتين على الصيانة بحي النهضة بمديرية الثورة.

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