غارات مكثفة على العاصمة صنعاء والمحافظة والحصيلة سبع غارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء عاود العدو السعودي، قبل قليل، شن غاراته على العاصمة اليمنية ومحافظة صنعاء لليوم الثاني على التوالي.

وأكد شهود عيان أن انفجارات عنيفة شهدتها العاصمة والمحافظة وسط تحليق مكثف لطيران العدوان في اجواء المنطقة.

وذكرت مصادر ان طيران العدو شن غارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

كما شن ثلاث غارات على منطقة حزيز بمديرية سنحان. وهز انفجارين العاصمة صنعاء فيما لا يزال التحليق مستمر حتى لحظة كتابة الخبر

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