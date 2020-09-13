شكرا لبحثكم عن خبر ضربة موجعة للحوثيين في مفرق الجوف بغارات لطيران التحالف العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف العربي شن عدة غارات دقيقة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مفرق الجوف. ووفقا للمصادر فإن الغارات دمرت عربتين عسكريتين ودبابة وطقم وسلاح 37 تابعة للميليشيا الحوثية في شرق المفرق. وفي الضربات الدقيقة لم تتضح بعد الخسائر البشرية في صفوف الميليشيا والتي يرجح أن تكون كبيرة مع الغارات الدقيقة. ويقصف الجيش الوطني بالمدفعية مواقع الحوثيين في مفرق الجوف بشكل مستمر تمهيدا لتحريره.

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