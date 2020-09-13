شكرا لبحثكم عن خبر محزن جدا يظهر قساوة وحقد الجناة ... شاهد أثار التعذيب على جسد ”الأغبري” من خلال فيديومسرب من المستشفى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصبحت قضية تعذيب وقتل المغدور به عبدالله الأغبري قضية رأي عام بعد تداول فيديوهات التعذيب التي اشترك فيها خمسة من منزوعي الانسانية في العاصمة صنعاء.

وقد أظهر فيديو جديد مسرب من المستشفى أثار التعذيب على جسد الأغبري حيث ظهرت أماكن وبقع التعذيب في جميع أنحاء جسده.

وبحسب الفيديو فإن جسد الأغبري تفحم في أماكن كثيرة من شدة التعذيب.

وقد دعا نشطاء إلى مسيرة غضب مليونية، اليوم السبت للمطالبة بالقصاص الفوري من قتلة الشاب عبدالله الأغبري، في ثاني مسيرة تضامنية في العاصمة صنعاء.

وذكر المنظمون لـ"المشهد اليمني"، أن المسيرة الغاضبة، ستبدأ بوقفة احتجاجية تضامنية، أمام كلية الإعلام وحتى بوابة جامعة صنعاء وصولا الى ميدان السبعين.

واشاروا الى أن المسيرات والوقفات ستطالب بالقصاص العاجل والفوري من قتلة الشاب المغدور به الاغبري.