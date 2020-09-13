شكرا لبحثكم عن خبر حاول الإنتحار ..الكشف عن أسباب عدم ظهور المتهم الخامس في أول فيديو للمتهمين بمقتل الشاب ”الأغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر خاص "للمشهد اليمني" سبب عدم ظهور المتهم وليد العامري بالفيديو الاول لاعترافات قتلة المغدور به عبدالله الأغبري.

وقال المصدر إن السبب يعود إلى قيام المدعو وليد العامري بمحاولة الانتحار وقيامه بشرب مادة سامة الا انه تم إسعافه وبعد تجاوزه الخطر ظهر اليوم ليبدي اعترافاته أسوة بزملائه.

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وكان الإعلام الأمني في صنعاء قام بنشر مقطع مرئي للمتهم الخامس وليد العامري المتهم في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري.

وجاء في المقطع المرئي اعترافات المتهم العامري بقتل الأغبري .

وظهر العامري بعد ضغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم ظهوره مع زملائه المتهمين في فيديو الاعتراف الذي نشر يوم امس الجمعة .

وهزت جريمة قتل الأغبري المدينة وأثارت غضب واسع بين الاهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت قضية رأي عام في خلال أيام.