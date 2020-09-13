شكرا لبحثكم عن خبر بعد اشتداد المواجهات فيهما...نزوح 3 آلاف أسرة من محافظتي الجوف والبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، نزوح قرابة 3 آلاف أسرة من محافظتي الجوف والبيضاء ومدخل مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب. بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وذكر تقرير للوحدة أن 2945 أسرة نزحت إلى مأرب جراء المواجهات التي تشهدها تلك المناطق، والقصف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي عليها.

وأوضح أن النازحين توزعوا على ضواحي مدينة مأرب الشمالية والجنوبية ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان.

Advertisements

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوماً بعد يوم بسبب التدفق المستمر للنازحين .

واستعرض التقرير الاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين والتي تشمل توفير المواد الإيوائية والغذائية والمياه والإصحاح والعيادات الطبية وتوفير احتياجات في الحماية والتي تشمل مشاريع مدرة للدخل والنقد مقابل الغذاء والدعم النفسي ومساحات صديقة و آمنة للأطفال والنساء ومعونات نقدية.

ودعا التقرير المنظمات الإنسانية الدولية والشركاء العاملين في المحافظة إلى مضاعفة جهودهم والاستجابة السريعة لتغطية هذه الاحتياجات.