شكرا لبحثكم عن خبر الشعب يريد إعدام السفاح ... شاهد بالفيديو مسيرة شعبية غاضبة تتحرك من ميدان السبعين للمطالبة بالقصاص للشهيد ”الأغبري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ المواطنون في العاصمة صنعاء في الإحتشاد إلى ميدان السبعين للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد عبد الله الاغبري وكشف خفايا القضية التي كثر الجدل حولها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" إن ألاف المواطنين قد تجمعوا إلى ميدان السبعين وهم يرفعون لافتات مطالبة بسرعة القصاص من قتلة الشهيد الأغبري وتنفيذ أشد أنواع العقوبة بحق الذئاب البشرية التي إرتكبت هذا العمل الإجرامي.

ويطالب المتضاهرون من سلطة أمر الواقع في العاصمة صنعاء من التزام الشفافية في هذه القضية وعدم محاولة تمييعها أو طمس ملامحها، لأن قضية الأغبري أصبحت قضية كل يمني.

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وأظهر فيديو نشره الإعلامي يحيى سرور، مناشدات المظاهره المتوجهه من السبعين إلى مكتب النائب العام وهي تطالب بإعدام السفاح.

وهزت واقعة مقتل الأغبري عقب تعذيبه لمدة ست ساعات بطريقة وحشية كل محافظات الجمهورية اليمنية وآثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.