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شكرا لبحثكم عن خبر ريمة.. امطار غزيرة وانهيار منزل في السلفية على رؤوس ساكنيه ”صور” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خاص تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ريمة يوم امس الى احداث اضرار في الأراضي الزراعية ،وارتفاع مخاوف السكان في بعض القرى من انهيارات صخرية قد تحدث كوارث.
وانهار منزل مساء امس في مديرية السلفية عزلة بني نفيع على رؤوس ساكنيه جراء الأمطار الغزيرة.
وقال مصدر محلي في قرية المحافلة لـ"المشهد اليمني"، إن منزل المواطن/ محمد صالح محسن تعرض للإنهيار مساء امس وتسبب في اصابة زوجته بجروح بليغة.
وأضاف أن الأهالي هرعوا لانقاذ العائلة من تحت انقاض المنزل المنهار وتبين لهم خطورة حالة الزوجة بعد انتشالها وسارعوا باسعافها ونقلها الى مستشفى خارج المديرية .
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