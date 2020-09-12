شكرا لبحثكم عن خبر الأقلية السود يواجهون مصير الأقلية اليهودية والبهائية في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا (المهمشين) اليمن " نعمان الحذيفي" أن الأقلية السود في اليمن يواجهون مصير الأقلية اليهودية والبهائية من التنكيل من قبل ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

وفي تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، علق الحذيفي على إقدام ميليشيا الحوثي لـ"اصدار 880 شهادة ميلاد لأحفاد بلال بأمانة العاصمة بعد تجنيد أضعافهم في إطار وزارة الدفاع التابعة للحوثيين ودفعهم للجبهات، ليس سوى "إثبات بانهم ينفذون بطريقه غير مباشره سياسة تطهير عرقي تجاه السود اليمنين كاقليه عرقية عبرالزج بهم بجبهات الموت و تواصلا لماقامت به بوقت سابق من سياسة تهجير وتنكيل بالاقلية اليهوديه والبهائين باليمن".

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وكانت ميليشيا الحوثي قد نشرت عبر موقع قناة المسيرة التابعة لها أنها قامت بإصدار 880 شهادة ميلاد لأحفاد بلال بأمانة العاصمة، والذي اعتبرته الميليشيا تسهيل لمتطلبات أحفاد بلال لدمجهم للجبهات والمجتمع حسب توجيهات قائدهم عبد الملك الحوثي.