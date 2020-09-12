شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة المقطع الصوتي للمغدور به ”الاغبري” وهو يقرأ القرآن..فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للمغدور به " عبدالله الاغبري" وهو يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي .

وبعد البحث عن أصل المقطع المتداول اتضح أن المقطع يعود لشخص آخر يحمل نفس الاسم "عبدالله الاغبري" وليس للمغدور به .

واثار مقتل الشاب عبدالله الاغبري الشارع اليمني بالصدمة بعد تداول لقطات مصورة لعملية قتله في جريمة قتل وتعذيب وحشية نفذها 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

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وأعلن الإعلام الأمني التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء إنه تم القبض على الجناة وتم إحالتهم للقضاء".

والمتهمون حسب الإعلام الأمني هم؛ المدعو عبدالله حسين ناصر السباعي -25 عاما- من محافظة عمران، المدعو محمد عبدالواحد محمد مقبل الحميدي -24 عاما- من محافظة إب، المدعو دليل شوعي محمد الجربه -21 عاما- من محافظة عمران، المدعو وليد سعيد الصغير العامري -40 عاما- من محافظة تعز، المدعو منيف قايد عبدالله علي المغلس -25 عاما- من محافظة تعز.