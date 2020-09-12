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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي الشيخ ناصر بن عوشان في استشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناصر بن عوشان، باستشهاد نجله البطل نمران وهو يؤدي واجبه في ميادين البطولة والشرف الى جانب القبائل والجيش الوطني في معركة اليمن المصيرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.
ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالدور البطولي للشهيد نمران وكل رفاق دربه من أبطال الجيش وأبناء القبائل الأحرار في معركة الكرامة والهوية.. مؤكدا أن هذه التضحيات الجسيمة والتلاحم الاسطوري بين الجيش والقبائل بإسناد اخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ستثمر قريبا في تحقيق النصر واستكمال استعادة الدولة ودحر المشروع الإيراني.
وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي وعظيم المواساة للشيخ ناصر بن عوشان واسرته ولكل رفاق الشهيد البطل نمران، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
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