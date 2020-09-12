الرئيس هادي يترأس اجتماعا لقيادات الدولة العليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الْيَوْمَ اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالاوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.



وأكد الرئيس على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.. مشددا على اهمية مضاعفة وتظافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الاساسية وتخفيف من معاناته التي ضاعفت من اعبائها قوى التمرد والانقلاب.

وثمن فخامة الرئيس صمود وتضحيات حماة الوطن وابناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس.. منوها بجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات.

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وأكد عل اهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.

كما أكد فخامته على اهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف والبيضاء والضالع والساحل وغيرها لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات.

الى ذلك قدم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ايجازا عن عدد من المواضيع المتصلة بنشاط مؤسسات الدولة فضلا عن الوضع الاقتصادي وتحدياته التي استعرض مؤشراتها رئيس الحكومة المكلف والتصورات الممكنة لتجاوزها والحد من اثارها.

كما تم في الاجتماع مناقشة عددا من القضايا والموضوعات المطروحة واتخذ بشأنها ما يلزم.