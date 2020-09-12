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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشف ناشط مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عن عودة مرتقبة للامارات الى محافظة عدن لإستلامها مره أخرى من القوات السعودية.
وأشار الناشط والكاتب مسعود زين احمد الى ان طلبت من الامارات للعودة الى عدن واستلام المناطق الجنوبية المحتلة .
وقال مسعود في تغريدة له ان هناك عودة للقوات الاماراتية بطلب سعودي .
وتأتي عودة الإمارات الى جنوب اليمن في ظل قرار حزب الاصلاح الفرار من مأرب والاتجاه نحو المحافظات الجنوبية .
مصادر مطلعة أكدت لـ”الخليج 365” أن محمد بن سلمان قرر معاقبة مليشيا حزب الإصلاح عقب هزيمتهم في مأرب بوضعهم في احضان الاماراتيين التي تعتزم بدوردها على تهويد المحافظات الجنوبية .
وقالت المصادر أن قرار السعودية يأتي بعد تخلصها من قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود المقرب من قيادات الاصلاح، مشيرة الى أن التخلص من حزب الاصلاح بات امراً محسوماً بالنسبة للسعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقرر دق المسمار الأخير في نعش حزب الاصلاح بتسليمهم للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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