حزب المؤتمر الشعبي يدين تطبيع البحرين مع العدو الصهيوني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أدان المؤتمر الشعبي العام تطبيع مملكة البحرين مع العدو الصهيوني، الذي يأتي بعد أقل من شهر على إعلان تطبيع الإمارات مع الكيان الغاصب.

واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان صادر عنه التطبيع سابقة خطيرة تؤكد ما وصلت إليه بعض الأنظمة العربية من هوان وتسابق على إرضاء العدو الإسرائيلي ومتاجرة بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد البيان أن تطبيع البحرين مع العدو الصهيوني، ومن قبله تطبيع الإمارات يأتي ضمن ما يسمى بصفقة القرن ؛ مشيراً إلى أن العدوان الذي يتعرض له اليمن تقوده الأنظمة التي تعلن اليوم مجاهرةً تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي دون حياء أو خجل.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر أحرار وشرفاء وشعوب الأمة وفي المقدمة الأحزاب العربية إلى إدانة واستنكار ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال باعتبار ذلك خيانةً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.