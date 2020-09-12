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عدن - ياسمين التهامي - بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية واشراف الصندوق الاجتماعي توزيع مستلزمات وقائية لكلية التربية والعلوم التطبيقية

قام اليوم السبت شباب وشابات روافد محافظة المهرة 2020 م التابع لبرنامج تأهيل الشباب خريجي الجامعة بكلية التربية بالمهرة بتوزيع كمامات وقائية وقفازات وادوات تعقيم متنوعة على طلاب وطالبات كلية التربية وكلية العلوم التطبيقية في أول يوم اختباري لهم للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية واشراف الصندوق الاجتماعي.



وقالت أ. سميرة خميس منسقة المشروع، أن الحملة المنفذة من روافد المهرة شملت جميع كليات التربية والعلوم التطبيقية (بنين)(بنات)بتوزيع مشربات باردة و مياه صحية ومواد تعقيمية ومطهرات وقفازات كأجراء وقائي لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على العملية الاختبارية، مؤكدة على أهمية الوقاية والالتزام بالإرشادات الصحية واتخاذ إجراءات احترازية جدية وعلى رأسها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات لتقليل أي خطر من احتمالية انتشار الفيروس.

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جديد اب برس

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من جهته قدم عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي كل الشكر للجهات الداعمة ولفريق روافد المتطوع بتنفيذ هذه المبادرة للمساعدة معا في مجابهة فيروس (كوفيد١٩) والتصدي له بالتوعية وحماية الطلاب بالوقاية.



و بين عميد كلية التربية بالمهرة أنا اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات لهذا العام ٢٦٠ طالب و طالبة مقسمين على مجموعتين تبدا المجموعة الأولى طلاب وطالبات المستوى الاول والرابع من 12 حتى 23 من سبتمبر فيما ستبدا المجموعة الثانية من 24 سبتمبر وحتى 7من اغسطس، جميعهم ملتزمين بالارشادات الوقائية و التبية بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان حيث تم إضافة قاعات امتحانات أخرى وترك مسافة كافية بين كل طالب والتشديد على ارتداء الكمامات وتنظيم عملية الدخول و الخروج للحرم الجامعي كذلك وجود جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب مع توفير عيادة طبية للطوارى أثناء اداء الامتحان.