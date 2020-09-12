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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد حادثة ”الأغبري” .. فتاة تشتكي من محلات السباعي ”أخذوا صوري من الجوال وابتزوني بها ثم أرسلوها إلى زوجي”

دأت قصص الابتزاز من قبل العاملين وملاك محل السباعي للجوالات تظهر بعد وقوع جريمة تعذيب وقتل المغدور به عبدالله السباعي. وقال مصدر خاص في العاصمة صنعاء لـ "المشهد اليمني" أن "أم أحمد" وهو اسم مستعار لأحد ضحايا محل السباعي للجوالات اشتكت بأنها من عدة شهور عانت فيها الأمرين بسبب ابتزاز محلات السباعي لها. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: شاهد.. قناة “العربية” تقع في خطأ صادم أثناء عرضها صورة وزير خارجية البحرين! فتاة مصرية ذهبت لتعيش مع والدها بعد طلاقها..فحدث مالم يخطر على بال أحد! تركيا ترد بقوة على بيان جامعة الدول العربية اول دولة عربية تستدعي سفيرها من البحرين بعد اعلان تطبيعها مع اسرائيل اول تعليق تركي على تطبيع البحرين مع اسرايل اول دولة عربية تجري اليوم السبت تجربة اللقاح لمواطنيها ضد فيروس كورونا القاتل حقيقة المقطع الصوتي للمغدور به ” الاغبري” وهو يقرأ القرآن بصوت شجي..فيديو تناول هذا المشروب الطبيعي على الريق واضف اليه الزنجبيل وسييجعلك نشيط طوال يومك ويخلص جسمك من السموم قبل ان تدهن جسدك بالفازلين أضف ملعقة كبيرة من الملح وشاهد النتائج المذهلة نقص هذا الفيتامين يسبب 5 امراض خطيرة ..تعرف كيف تحصل عليه حبة واحدة من ‘‘الثوم’’ تقضي على هذا المرض الخطير والفتاك (طريقة الاستعمال) Advertisements تناول هذا المشروب على الريق او حتى قبل النوم لأنه يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة ويقضي على مرض يعاني منه الرجل والمرأة القبض على أفعى الكوبرا يعاشر 2 من الإناث في وقت واحد بسبب هذه الزيادة التي منحها الله له وليست موجودة في أي كائن على وجه الأرض..شاهد (فيديو) مذيع قناة الجزيرة الشهير "فيصل القاسم" يكشف معلومة جديدة عن ‘‘صدام حسين’’.. ويؤكد احتلال 4 دول عربية وسحق أقوى جيش في المنطقة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بشأن أعضاء النيابة العامة عبد الباري عطوان يكشف هذا السر الذي اثار مخاوف المطبعين مع اسرائيل

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