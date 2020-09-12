أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 12 سبتمبر 2020 وهي كالتالي:

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة https://www.elyamnelaraby.com/500695/ توزيع مساعدات ايوائية لـ27 اسرة نازحة من مديرية ماهلية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/500698/ راجمات صواريخ الجنوبية تحرق إمدادات المليشيا بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/500700/ مظاهرة في تعز احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة https://www.elyamnelaraby.com/500705/ مركز حقوقي يعلن عن توثيق 131 واقعة انتهاك بتعز خلال أغسطس المنصرم من قبل الحوثي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/500707/ توزيع 44 طنا من المواد الغذائية للنازحين بمديرية رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/500708/ الجيش الوطني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين في "الجوف" https://www.elyamnelaraby.com/500716/ مستشفى الثورة بتعز يتسلم محاليل لأكثر من 81 ألف جلسة غسيل كلوي https://www.elyamnelaraby.com/500736/ لقاء موسع بتعز يقر اعداد الية لرصد الاختلالات الأمنية وضبط المطلوبين https://www.elyamnelaraby.com/500737/ الارياني: جريمة تعذيب الشاب الاغبري تذكر بمأساة آلاف المعتقلين في معتقلات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/500738/

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