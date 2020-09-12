لقاء موسع بتعز يقر اعداد الية لرصد الاختلالات الأمنية وضبط المطلوبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أقر لقاء موسع لمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة وعقال الحارات وممثلين عن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز اليوم السبت إعداد آلية لمتابعة الاحداث ورصد الاختلالات الامنية والمطلوبين والابلاغ عنهم والتنسيق المتكامل بين الاجهزة الامنية وعقال الحارات.

Advertisements كما أُقر اللقاء الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة الامنية وإلزام عقال الحارات بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات والابلاغ عن المخالفين لينالوا جزائهم الرادع. من جانبه اعتبر مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي أن عقال الحارات مأموري ضبط قضائي وهم رجال أمن في حاراتهم ومناطقهم وعليهم رصد المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم وكل الأعمال المخلة بالأمن والإستقرار ولن تتهاون الاجهزة الامنية في ردع المجرمين والمخالفين للقانون.

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