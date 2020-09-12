مستشفى الثورة بتعز يتسلم محاليل لأكثر من 81 ألف جلسة غسيل كلوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلمت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز اليوم محاليل ومستلزمات غسيل الكلى تكفي لأكثر من 81 ألف جلسة غسيل مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

Advertisements ونوه وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون بالدعم الكبير الذي يقدمه المركز للقطاع الصحي في اليمن بمختلف الأجهزة والمعدات والمحاليل الطبية والأدوية النوعية التي تلبي حاجات المرضى المهمة، ومنها غسلات مرضى الفشل الكلوي. من جهته أكد القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، أن الدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان لا يخفى على أحد ويشكل دفعة قوية لإستقرار القطاع الصحي.

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