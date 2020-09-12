37 غارة جوية على عدة محافظات و185 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – محافظات

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن عشرات الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية 16 غارة جوية على مناطق متفرقة من مديرية مجزر و7 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات جوية على دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء و غارة على مزرعة مواطن في قرية صرف بمدرية بني حشيش بصنعاء و3 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة.

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وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 185 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 9 طائرات حربية في أجواء التحيتا والفازة وحيس والجبلية والجاح.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس وكيلو16 والجاح ومدينة الحديدة والفازة والجبلية ، و57 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و66 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد أصيب مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة وأصيب مواطن آخر في قصف لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة.