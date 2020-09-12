الجيش الوطني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية للحوثيين في "الجوف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تمكنت قوات من الجيش الوطني، من السيطرة على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة النضود بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.



Advertisements

وأشار مصدر عسكري يمني، وفقا لموقع ”سبتمبر“ الحكومي، إلى أن السيطرة على الموقع جاءت بعد عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرق مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها المليشيا المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة.