شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 44 طنا من المواد الغذائية للنازحين بمديرية رازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ، 44 طنًا المواد الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر.



يأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن .

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