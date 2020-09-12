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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز حقوقي يعلن عن توثيق 131 واقعة انتهاك بتعز خلال أغسطس المنصرم من قبل الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
تعز - الخليج 365
أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) عن توثيقه 131 واقعة انتهاك لحقوق الانسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر أغسطس المنصرم 2020.
وقال المركز في بيان صحفي له اليوم أن فريقه الميداني استطاع توثيق استشهاد 23 مدنيا بينهم امرأة و5 أطفال، تسببت مليشيا الحوثي باستشهاد 9 مدنيين بينهم طفلين، استشهاد مدنيين اثنين منهم بالقذائف المدفعية، وقتل مدنيين بينهم طفل برصاص قناص، وأعدم الحوثيون مدنيا أخر، كما قتل مدنيين اثنين جراء التعذيب، وتم اغتيال مدني واحد، فيما قتل طفل برصاص مباشر.
ورصد الفريق الميداني للمركز اصابة 60 مدنيا بينهم 3 نساء و7 أطفال، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 9منهم بينهم امرأة و4 أطفال.
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