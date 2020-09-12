مظاهرة في تعز احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تظاهر العشرات في مدينة تعز، اليوم السبت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.



ورفع المشاركون لافتات عليها " صمدنا في معركة الانقلاب دفاعا عن الشرعية وتخلت عنا الشرعية في معركة الخبز"،

ودعا المشاركون في المظاهرة للحد من استمرار تدهور العملة.

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