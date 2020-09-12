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يزيد بن سلمان - شبوة - سائق في عدن يدهس طفلة ويفر .. والمفاجاة ان اسرتها سامحته

قال الصحافي حمدان القعيطي ان سائق السيارة عاد الئ اسره الطفلة.

وتابع قائلا ان السائق هو وعائلته جاء الى منزل الطفلة الذي حدث بأنه خاف من الموقف.

ولفت بالقول ان السائق اصيب بحالة توتر وقلق نتيجة الموقف جراء الحادث المروري.

ونوه قائلا أهل الطفلة تفاهموا معه وسامحوه لوجه الله والبنت بحالة جيدة .

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