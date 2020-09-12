راجمات صواريخ الجنوبية تحرق إمدادات المليشيا بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الضالع - الخليج 365
أحرقت راجمات الصواريخ الجنوبيَّة وسلاحي الدروع والمدفعية، إمدادات مليشيات الحوثي القادمة من محافظتي إب وذمار وتكبَّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
كما استطاعت القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة من صدِّ أكبر هجوم لمليشيات الحوثي من ثلاثة قطاعات ليلة أمس شمال غرب محافظة الضالع.
ولازالت المليشيات الحُوثية تدفع بعناصرها إلى محارق الموت في جبهات محور الضالع، رغم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها في صفوفها كل يومٍ.
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