راجمات صواريخ الجنوبية تحرق إمدادات المليشيا بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 الضالع - الخليج 365 أحرقت راجمات الصواريخ الجنوبيَّة وسلاحي الدروع والمدفعية، إمدادات مليشيات الحوثي القادمة من محافظتي إب وذمار وتكبَّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

Advertisements كما استطاعت القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة من صدِّ أكبر هجوم لمليشيات الحوثي من ثلاثة قطاعات ليلة أمس شمال غرب محافظة الضالع. ولازالت المليشيات الحُوثية تدفع بعناصرها إلى محارق الموت في جبهات محور الضالع، رغم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها في صفوفها كل يومٍ.

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