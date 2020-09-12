شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات ايوائية لـ27 اسرة نازحة من مديرية ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات مأوى وايواء طارئة لـ27 اسرة نازحة من مديرية ماهلية حدود محافظة البيضاء الى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافه منازل المدنيين.



وثمن مدير مديرية الجوبة محمد نمران الاستجابة الطارئة من قبل مركز الملك سلمان للإحتياجات العاجلة لإغاثة النازحين ممن هجرتهم مليشيا الحوثي من قراهم ومنازلهم .. داعيا شركاء العمل الانساني الى تقديم الدعم للنازحين لتغطية احتياجاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات ايوائية لـ27 اسرة نازحة من مديرية ماهلية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.