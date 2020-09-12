اتلاف 1155 لغما وعبوة ناسفة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتلف مشروع مسام اليوم، في الساحل الغربي 1155 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في عملية إتلاف تعد الـ 80 له في اليمن وال 28 لفرق مسام في الساحل الغربي.



وأوضح مدير عام مشروع مسام اسامة القصيبي، أن عملية الإتلاف في منطقة باب المندب شملت 313 لغما مضاد للدروع، و313 فيوز وكبسولة، و203 قذيفة غير منفجرة، بالاضافة الى 315 صاعق منوع و5 الغام مضادة للأفراد، و 6 صواريخ مفخخة.

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وأكد القصيبي إن مسام مستمر في عمليات إتلاف، وتفجير الألغام بهدف إبعاد اليمنيين مستقبلاً عن خطر الألغام بشكل نهائي، ولضمان عدم استخدامها مجدداً في إرهاب المدنيين وإعاقة حياتهم.

ويعمل مشروع مسام في اليمن بـ 32 فريق هندسي موزعين على ثمان محافظات يمنية محرره ابتداءً من اليتمة بمحافظة الجوف وانتهاءً في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وتمكنت فرق مسام الهندسية منذُ بداء عمل مشروع مسام في اليمن منتصف العام 2018 وحتى اليوم من نزع اكثر من 183 الف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.