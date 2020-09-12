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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن جاهزية فرع مصلحة الجوازات في المخا والمحافظ يدعو وزير الداخلية لإصدار قرار مباشرة العمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومدير عام الشرطة العميد نجيب ورق، مكتب الهجرة والجوازات المؤقت بمديرية الخوخة ومدى جاهزيته لإستلام معاملات المواطنين وآليات حصولهم على وثائق السفر.
وأكد المحافظ ان فرع المصلحة أصبح جاهزاً بالكامل ولم يتبقى سوى إصدار قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي وجه في وقت سابق بتجهيز كافة احتياجات ومتطلبات المصلحة وهو ما تم إنجازه بكامل التجهيزات الفنية والإدارية.
ودعها المحافظ وزير الداخلية الى سرعة إصدار القرار الذي سيكون بمثابة فرج كبير انتظره الجرحى والمصابين والمرضى والطلاب وكافة المواطنين في المحافظة.
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