قصف حوثي على مزارع ومنازل المواطنين والطرقات بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيا الحوثي، مزارع ومنازل المواطنين والطرقات العامة بالجبلية التابعة للتحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن.
وبينت مصادر عسكرية، بأن المليشيات الحوثية أطلقت النار من الأسلحة الثقيلة وبقذائف آر بي جي على مزارع المواطنين في البلدة..
وفي السياق نفسه، فتحت عناصر مسلحة حوثية نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في قرى سكنية متفرقة من منطقة الجبلية، وأثارت حالة من الخوف في أوساط المدنيين الآمنين في منازلهم.
وتزامنت عمليات الاستهداف مع قيام قناصة المليشيات باستهداف المارة من المواطنين في الطرقات العامة التي تربط القرى سكنية ببعضها في ذات المنطقة.
يذكر أن المليشيات الحوثية رفعت وتيرة انتهاكاتها وتصعيدها العسكري بشكل خطير منذ التوقيع على اتفاق السويد؛ الذي تسعى المليشيات لنسفه رافضة الالتزام بعملية السلام الأممية.
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