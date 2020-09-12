مقتل 35 من مليشيا الحوثي الإيرانية بينهم قيادات بارزة في معارك شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الجيش الوطني، السبت، مقتل 35 حوثيا بينهم قيادات ميدانية بارزة شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن معارك عنيفة اندلعت في منطقة "الجفرة" وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء. Advertisements وأسفرت المعارك عن مقتل 35 عنصرا حوثيا بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. كما استعادت قوات الجيش والمقاومة عربة (bmb) إضافة إلى تدمير 3 دوريات تابعة للمليشيات في جبهة نجد العتق، شرقي صنعاء. وفي محافظة الجوف، واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة النضود لليوم السادس على التوالي في إطار عملية عسكرية لتأمين مداخل مأرب النفطية من الهجمات الحوثية

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