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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. فتيات بملابس قصيرة يتحدين قرار الداخلية التركية ويرقصن وسط الشارع !

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جديد اب برس

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وسائل إعلام محلية ان ثلاث فتيات يرتدين ملابس قصيرة تحدين قرار وزارة الداخلية التركية ورقصن وسط الشارع في أنطاليا. وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن الفتيات الثلاث رفعن صوت مسجل السيارة بالموسيقى وبدأن بالرقص. وأشارت الى ان الحادث بعد منتصف ليلة أمسآآ آآ في (شارع يالي)آآ بالولاية. وكانت وزارة الداخلية قد حظرتآآ تشغيل الموسيقى الحية أو المسجلة بعد الساعة 00:00 في المطاعم والمقاهي والفنادق. جاء هذا القرار في إطار تدابير الوقاية لمكافحة فيروس كورونا، وتم ارسال القرار الى كل الولايات التركية. هذا الأمر دفع الفتياتآآ لتغيير مكان الحفلة، ونزن وسط الشارع يرقصن على الموسيقى. ووثق الجيران المشهد من البيوت بالتصوير الذي يظهر رقص فتيات في تحد لوزارة الداخلية . وجاء في التعميم وفق ترجمة تركيا الآن، إنهاء الفعاليات الموسيقية بأشكالها المختلفة، داخل المطاعم والمقاهي في مدن تركيا عامة. وأوضح أن الفعاليات تنتهي ابتداء من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل. وأكد ان القرار يأتي في ظل التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا. وذكر أنه سيتم تعميمه لدى محافظي الولايات كافة وتطبيقه على النحو المذكور. وفي وقت سابق أعلن والي مدينة إسطنبول الكبري، علي يرلي قايا ، اليوم السبت عن عدة قرارات جديدة متعلقة بـ حفلات الزفاف ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا . وقالت وسائل إعلام محلية، أن ولاية إسطنبول قررت منع حفلات الزفاف الخطوبة و الختان في الأماكن المغلقة . وقالت وسائل إعلام محلية، أن ولاية إسطنبول قررت منع حفلات الزفاف الخطوبة و الختان في الأماكن المغلقة .