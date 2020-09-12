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عدن - ياسمين التهامي - تعزيزات جديده للإنتقالي فى أبين للهجوم على الجيش الوطني والأيام القادمة تنبئ بمعارك عنيفة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في أبين. وقالت مصادر أمنية إن جبهات الشيخ سالم والطرية شهدتا اليوم السبت، تصعيدا عسكريا واسعا، وتبادلاً للقصف المدفعي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لمسلحي الانتقالي. وكانت المواجهات قد تصاعدت بين الجانبين في الجبهات القريبة من مدينة زنجبار. ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات جديدة لدعم قواته في مناطق المواجهات خلال الأيام الماضية. وقالت مصادر عسكرية، إن قرابة عشرين مركبة عسكرية "إماراتية" على متنها أسلحة وذخائر وجنود وصلت إلى المناطق القريبة من مدينة زنجبار بالإضافة إلى عدد من العربات المدرعة. والأسبوع الماضي دخل الطيران المسير على خط المواجهة مع الجيش، وخلف الاستهداف الأول قتلى وجرحى، حيث تتهم الإمارات بالوقوف المباشر خلف العملية.

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