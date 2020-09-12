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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول تعليق من السيسي على إعلان الإتفاق البحريني الإسرائيلي !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق البحريني الإسرائيلي المعلن عنه اليوم. وكتب السيسي في تغريدة على تويتر أنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل. وقال السيسي: “أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية”.

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