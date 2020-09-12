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عدن - ياسمين التهامي - القطري ناصر الخليفي يواجه حكماً بالسجن في سويسرا.. والكشف عن التهم الموجهة إليه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القضاء السويسري محاكمة القطري، ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الاثنين، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030. وتعد هذه القضية واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. واتهمت النيابة العامة السويسرية، الخليفي، بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووجهت النيابة للرجلين في البداية تهمة “الفساد الخاص”، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده. كما وُجهت إليهما تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.

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